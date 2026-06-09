КХЛ уточнила правила видеопросмотров и наказаний в преддверии нового сезона КХЛ изменила правила на сезон‑2026/2027: больше динамики и меньше пауз

Москва9 июн Вести.Континентальная хоккейная лига утвердила изменения в правилах, которые вступят в силу с сезона‑2026/2027. Как отмечается в сообщении лиги, поправки приняты по итогам опроса клубов и направлены на повышение зрелищности матчей и сокращение числа перерывов в игре. Сезон стартует 5 сентября и завершится 20 мая 2027 года.

Среди ключевых нововведений — уточнение правил о передаче рукой: матч не будет останавливатьс­­я, если после паса рукой на своей половине площадки партнёр по команде принимает шайбу на своей половине до красной линии. Место передачи и приёма определяет, в какой зоне находится шайба, поясняют в регламенте.

Судьи получили расширенные полномочия по видеопросмотру: видеопросмотр может быть запрошен после выброса шайбы за пределы площадки, а при проверке эпизодов на предмет игры высоко поднятой клюшкой или возможного большого штрафа рефери смогут оценивать и признаки симуляции со стороны пострадавшего игрока. При видеопросмотре ситуации с пересечением линии ворот судьи также смогут учитывать возможную блокировку вратаря.

Вводятся и технические уточнения для игроков: запрещено зажимать шайбу в перчатке — воздействовать на неё разрешено лишь открытой ладонью. Кроме того, восстановление шлема в ходе эпизода теперь не будет автоматически влечь за собой малый штраф: если игрок потерял шлем, затем поднял и снова надел его на голову, это не считается нарушением, влекущим наказание.