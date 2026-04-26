Без самокатов и с правильным размером флага: обновлены правила поведения фанатов Правительство России скорректировало правила поведения болельщиков на стадионах

Москва26 апр Вести.В России обновили правила поведения зрителей на спортивных мероприятиях и перечень предметов, запрещенных к проносу на стадионы. С соответствующим постановлением правительства РФ ознакомилось ТАСС.

Основные требования к поведению на спортивных объектах остались прежними: запрещены алкоголь, опасные и крупногабаритные предметы, за исключением согласованных с организаторами мероприятий, пропаганда насилия и нетерпимости, а также спекуляция билетами.

Вместе с этим, документ содержит несколько десятков изменений в правила, действующие с 2014 года.

Среди нововведений — обязанность предоставлять для осмотра машины, запрет на использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, если они не предназначены для маломобильных граждан.

Над стадионами также запрещено запускать беспилотники, если это не согласовано с организаторами.

Болельщикам нельзя "забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, мачты, несущие конструкции, деревья".

Кроме того, по-прежнему под запретом пронос напитков в стеклянной и жестяной таре, а объем пластиковой тары ограничен 0,5 литра. Однако добавлено уточнение, что общий объем напитков на одно лицо не должен превышать 1 литр.

Правительство уточнило размер древков для баннеров, которые разрешено использовать на фанатском секторе без дополнительного согласования. Флаги и баннеры должны оставаться в пределах 2 на 1,5 метра. Несколько таких полотен, "образующих единое средство поддержки", будут считаться нарушением.

В начале апреля министр спорта России Михаил Дегтярев поддержал инициативу, связанную с возвращением практики продажи пива на спортивных объектах.