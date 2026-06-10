Госдума приняла закон о флаге РФ на государственных спортивных объектах

Госдума приняла закон о постоянном размещении флага РФ на спортивных объектах Госдума приняла закон о флаге РФ на государственных спортивных объектах

Москва10 июн Вести.Госдума приняла во втором и третьем чтениях проект, предполагающий обязательное вывешивание российского флага на спортивных объектах государственной или муниципальной собственности.

Документ вносит поправки в федеральный конституционный закон "О Государственном флаге РФ".

Согласно закону, флаг на спортивных объектах должен быть вывешен постоянно, также его следует поднимать во время официальных спортивных соревнований и физкультурных мероприятий.

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин ранее отмечал, что сейчас особенно важно донести до молодежи идею о принадлежности к великой стране и необходимости проявлять уважение к государственным символам, особенно в контексте спорта.

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова указывала, что инициатива направлена на сохранение российских ценностей и воспитание будущего поколения граждан России.