Москва22 апр Вести.Чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог объяснил ИС "Вести", зачем Госдума внесла изменения в конституционный закон "О государственном флаге" в части спортивных мероприятий в России.

По его словам, руководители региональных спортивных учреждений на свое усмотрение принимали решение об установке российского флага во время соревнований.

Кто-то забыл, кто-то не отнесся серьезно, а кто-то целенаправленно сделал, такое бывает, это человеческий фактор. Сейчас будет определенное правило для всех, и все будут именно так и делать, в соответствии с законом … А как сделать? Устанавливать во время проведения соревнований флаг … Это очень просто, но почему-то это не всегда исполнялось у нас, потому что не было определенного этого правила, законопроекта не было. Сейчас оно появилось, и теперь будут его соблюдать во всех регионах, во всех спортивных учреждениях … будем приучать молодежь, мальчишек и девочек к тому, что это норма сказал Пирог

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает постоянно размещать Государственный флаг РФ на всех спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности.