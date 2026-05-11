Москва11 мая Вести.Госдума приняла в первом чтении законопроект о государственном символе - флаге России, который должен обязательно вывешиваться на стадионах и других спортивных, государственных и муниципальных объектах страны. О роли государственной символики в патриотическом воспитании молодежи рассказал ИС "Вести" председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

По его словам, флаг и гимн Российской Федерации служат объединяющими символами для граждан страны. В настоящее время особенно актуально донести до молодежи идею о принадлежности к великой стране и необходимости проявлять уважение к государственным символам, особенно в контексте спорта, где они олицетворяют единство личности и государства.

Спорт - это одна из немногих, если не единственная сфера деятельности, где в честь победителя на международных соревнованиях и на российских соревнованиях поднимается флаг, государственный флаг, звучит гимн России. И то, что человек чувствует, когда он находится на высшей ступени пьедестала почета, это не только его личные достижения, не только достижения всей команды, тренеров, но и это олицетворение гражданства, что спортсмен представляет свою страну, что страна фактически создает условия для его роста, для его образования, для спортивных достижений. И каждая победа, каждое звучание гимна, каждый подъем флага говорит о том, что спорт является и физическая культура является приоритетом в государственной политике и символизирует таким образом, с одной стороны, достижение страны, ну и, конечно, гражданина страны, который с честью выполнил свой спортивный долг ... поэтому данный законопроект очень своевременен и актуален сегодня заявил Матыцин

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова сообщила, что новый законопроект направлен на сохранение российских ценностей и воспитание будущего поколения граждан России.