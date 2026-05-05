Международные соревнования не являются полноценными без спортсменов из РФ Депутат Матыцин: без спортсменов РФ международные соревнования неполноценны

Москва5 мая Вести.Без участия спортсменов из РФ международные соревнования не являются полноценными. Такое мнение ИС "Вести" озвучил председатель комитета ГД по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

Он добавил, что без спортсменов из РФ соревнования также пользуются меньшим интересом со стороны СМИ и зрителей.

Без участия наших спортсменов соревнования становятся не совсем полноценными, и они пользуются меньшим интересом со стороны средств массовой информации, со стороны зрителей. Такое сочетание правового аспекта и понимание со стороны руководства международных федераций привело к тому, что отдельные федерации сейчас восстановили права спортсменов. И это демонстрация того, что мы выстояли под этим давлением рассказал Матыцин

Ранее Матыцин объяснил важность роли государственной символики в спорте. По его мнению, она отражает единство государства и человека.