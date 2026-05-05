Москва5 мая Вести.Национальный флаг и гимн в спорте олицетворяют единство государства и человека. Такое мнение ИС "Вести" озвучил председатель комитета ГД по физической культуре и спорту Олег Матыцин, комментируя законопроект о постоянном размещении государственного флага на объектах спорта и физической культуры.

Он подчеркнул важность формирования у молодежи уважительного обращения к флагу и гимну.

Мы видим в этом [законопроекте] единство проведения государственной политики, потому что флаг и гимн Российской Федерации – те символы, которые объединяют людей. И очень важно сегодня для молодежи говорить о том, что мы, граждане великой страны, мы должны с уважением относиться к флагу и гимну. Тем более, это в спортивной сфере, где флаг и гимн является олицетворением единства человека и государства. Спорт — это, наверное, одна из немногих, если не единственная сфера деятельности, где в честь победителя на международных соревнованиях и на российских соревнованиях поднимается флаг, государственный флаг, звучит гимн России рассказал Матыцин

Ранее юристы предупреждали, что за неправильное вывешивание государственного флага РФ россиянам может грозить штраф до 150 тысяч рублей.