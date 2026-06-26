Путин подписал закон об обязательном подъеме флага РФ на спортивных мероприятиях Путин подписал закон об обязательном размещении флага России на спортобъектах

Москва26 июн Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий обязательное поднятие российского флага на спортивных мероприятиях и объектах.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Он вносит поправки в федеральный конституционный закон "О Государственном флаге РФ".

В соответствии с законом, в перечень мест постоянного вывешивания государственного флага России включены спортивные сооружения, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Флаг на спортивных объектах должен быть вывешен постоянно, также его следует поднимать во время официальных спортивных соревнований и физкультурных мероприятий.

Кроме того, нормативным актом регламентирован обязательный подъем флага при проведении официальных соревнований и физкультурных мероприятий.