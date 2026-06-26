Москва26 июнВести.Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий обязательное поднятие российского флага на спортивных мероприятиях и объектах.
Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Он вносит поправки в федеральный конституционный закон "О Государственном флаге РФ".
В соответствии с законом, в перечень мест постоянного вывешивания государственного флага России включены спортивные сооружения, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Флаг на спортивных объектах должен быть вывешен постоянно, также его следует поднимать во время официальных спортивных соревнований и физкультурных мероприятий.
Кроме того, нормативным актом регламентирован обязательный подъем флага при проведении официальных соревнований и физкультурных мероприятий.