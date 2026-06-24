Антидопинговое законодательство в РФ приведено в соответствие с кодексом WADA Российское антидопинговое законодательство привели в соответствие с WADA

Москва24 июн Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ о приведении российского антидопингового законодательства в соответствие с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Указ президента о внесении изменений в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ" размещен 24 июня на портале официального опубликования правовых актов.

Данный указ закрепляет Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) как субъекта физкультуры и спорта, ему теперь необходимо стать подписавшейся стороной Всемирного антидопингового кодекса.

Согласно внесенным изменениям, предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в соответствии с международными договорами РФ, Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами, утвержденными международными антидопинговыми организациями​​​.

РУСАДА также обязано размещать на своем сайте тексты антидопинговых правил и тексты иных документов, утвержденных WADA и международными антидопинговыми агентствами.

WADA в декабре 2019 года признало РУСАДА несоответствующим своем антидопинговому кодексу. В декабре 2020 года Международный арбитражный суд (CAS) встал на сторону WADA в споре с российской стороной. Из-за этого российские cпортсмены имели право выступать на крупнейших соревнованиях, таких, Олимпийские игры и чемпионаты мира, только в нейтральном статусе. Срок этого отстранения должен был истечь в декабре 2022 года.

В 2025 году WADA объявило, что РУСАДА все еще не соответствует его кодексу из-за норм российского законодательства.