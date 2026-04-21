В WADA сообщили о проведении расследования в отношении главы РУСАДА

Москва21 апр Вести.Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой.

Об этом сообщает "РБК Спорт" со ссылкой на заявление пресс-службы WADA.

В феврале издание The New York Times (NYT) со ссылкой на информированный источник сообщило, что Логинова якобы принимала участие в сокрытии результатов допинг-тестов на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

WADA относится к этим обвинениям очень серьезно и уведомила об этом свой независимый отдел расследований приводит слова пресс-службы организации издание

В публикации также отмечается, что с декабря 2025 года независимый отдел расследует еще одно серьезное обвинение, которое было выдвинуто против того же лица в РУСАДА.

Так как вышеупомянутый отдел является независимым, у руководства WADA нет подробных данных о продолжающемся расследовании.

Мы будем проинформированы, как только будет получен конкретный результат или когда будут необходимы дальнейшие действия уточнили в организации

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал ИС "Вести", что российское законодательство приводится в полное соответствие со стандартами WADA. Он выразил уверенность, что РУСАДА однозначно восстановится в статусе соответствия кодексу организации, а также конвенции ЮНЕСКО по антидопингу.