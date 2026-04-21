Глава РУСАДА Логинова обратилась в WADA по поводу расследования в отношении нее

Москва21 апр Вести.Глава РУСАДА Вероника Логинова обратилась с запросом во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в связи с информацией о том, что в отношении нее этой организацией проводится расследование.

Она уточнила, что ответа по запросу пока не получила.

В отношении якобы имеющихся в мой адрес обвинений - это тоже не новость. С нетерпением жду сформулированных конкретных претензий в мой адрес, даже сама направила запрос, но пока нет ответа сообщила Логинова агентству "Интерфакс"

Ранее Логинова назвала фейком, поступившую в WADA информацию о том, что якобы она была причастна к сокрытию положительных допинг-проб российских спортсменов на сочинской Олимпиаде 2014 года. В публикации The New York Times говорилось, что WADA получило такие данные от некоего неназванного информатора.