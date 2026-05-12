Москва12 маяВести.Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для создания условий по привлечению россиян в занятия самбо. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Распоряжение приурочено к 90-летию признания самбо как вида спорта в 2028 году.
Правительству Российской Федерации ... принять дополнительные меры по созданию условий для массового вовлечения граждан в занятия самбо, а также по государственной поддержке членов спортивных сборных команд Российской Федерации по самбоговорится в тексте поручения
Помимо этого, кабмину поручили сформировать оргкомитет по проведению мероприятий к 90-летию самбо, обеспечить его разработку и утверждение.
Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации принять меры по популяризации самбо среди молодежи, других возрастных групп населения и дальнейшему развитию этого вида спорта в Российской Федерацииуточняется в тексте документа
Документ вступает в силу с момента его подписания, которое состоялось 12 мая.