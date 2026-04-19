Путин проведет совещания с членами кабмина, Совбеза и пообщается с боксерами

Москва19 апр Вести.На предстоящей неделе президент России Владимир Путин встретится с победителями чемпионата мира по боксу и участниками III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России", а также проведет совещания с членами правительства и Совбеза РФ. Подробности о графике президента рассказал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Президент России пообщается с участниками III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России". Это будет предметный разговор с теми, кто каждый день, каждую минуту на местах сталкивается с проблемами людей.

Помимо этого в президентском плане - международные контакты, совещания с членами правительства и Совета безопасности РФ.

Также ожидается, что Путин пообщается с победителями и призерами чемпионата мира по боксу. Стоит напомнить, что именно боксеры запустили процесс возвращения российских флага и гимна на международные турниры, после чего Владимир Путин посоветовал президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву поделиться своим опытом с коллегами.