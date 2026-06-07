У Путина в планах заседание Совбеза и награждение лауреатов госпремии

Путин на следующей неделе вручит госпремии и проведет Совбез У Путина в планах заседание Совбеза и награждение лауреатов госпремии

Москва7 июн Вести.Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет Совет безопасности и вручит медали "Герой Труда" и Государственные премии. Об этом сообщил Павел Зарубин для информационной службы "Вести".

Также в графике главы государства – совещание с членами правительства.

После бурной недели на следующей у президента – Совет безопасности, совещание с правительством. И, конечно, всегда насыщенным бывает День России – вручение медалей "Герой Труда" и награждение лауреатов Госпремии сообщил Зарубин

5 июня Путин выступил с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.