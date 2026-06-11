Путин вручит госпремии и Золотые Звезды в Кремле на День России

Владимир Путин наградит лауреатов госпремий и Героев Труда 12 июня Путин вручит госпремии и Золотые Звезды в Кремле на День России

Москва11 июн Вести.Президент Владимир Путин в День России 12 июня проведёт в Большом Кремлёвском дворце церемонию награждения граждан, внесших особый вклад в продвижение страны вперёд, сообщила пресс‑служба Кремля.

Как говорится в официальном релизе, в рамках церемонии будут вручены госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год. Также президент вручит Золотые Звезды Героям Труда, отмечается в сообщении.

В пресс‑службе не уточнили список лауреатов и точное время проведения церемонии; традиционно такие мероприятия проходят с участием представителей власти, общественности и СМИ и сопровождаются официальными фото‑ и видеоматериалами. Награждение приурочено к государственному празднику — Дню России, который ежегодно отмечается 12 июня.