Путин: сплоченность и патриотизм для народа РФ всегда были главными ценностями

Владимир Путин назвал главные ценности народа России Путин: сплоченность и патриотизм для народа РФ всегда были главными ценностями

Москва12 июн Вести.Сплоченность и патриотизм россиян всегда помогали побеждать врагов и беречь наше историческое и культурное наследие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле в ходе своего поздравления с Днем России на церемонии вручения медалей "Герой Труда" и знаков лауреатов Государственной премии.

Глава государства напомнил, что в нашей стране этот праздник всегда отмечают с теплым отношением к Родине, с гордостью за трудовые и ратные свершения многих поколений предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории.