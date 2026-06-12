Москва12 июнВести.Сплоченность и патриотизм россиян всегда помогали побеждать врагов и беречь наше историческое и культурное наследие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле в ходе своего поздравления с Днем России на церемонии вручения медалей "Герой Труда" и знаков лауреатов Государственной премии.
Глава государства напомнил, что в нашей стране этот праздник всегда отмечают с теплым отношением к Родине, с гордостью за трудовые и ратные свершения многих поколений предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории.
Глубокое личное восприятие России - в характере нашего народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями, помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить, созидать свою страну, беречь наше историческое и культурное наследиедобавил президент