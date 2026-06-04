Путин: патриотизм и воля народа является залогом успеха России в СВО

Путин: патриотизм и воля народа является залогом успеха России в СВО Путин: патриотизм и воля народа является залогом успеха России в СВО

Москва4 июн Вести.Патриотизм и воля народа является залогом успеха России в СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, Россия одержит победу в спецоперации благодаря собственной производственной, ресурсной, научной и кадровой базе, способной обеспечить решение всех задач, стоящих перед Вооруженными силами России, добавил президент.

Есть еще кое-что, что является самым главным. Есть патриотизм и воля российского народа, которые являются главным условием достижения нами всех целей и задач специальной военной операции сказал Путин

Ранее Владимир Путин назвал главной проблемой Вооруженных сил Украины катастрофические потери личного состава.