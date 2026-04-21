Путин: только сплоченность поможет России достичь целей СВО

Москва21 апр Вести.Только сплоченность может помочь России достичь целей специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии "Служение".

Также глава государства подчеркнул, что именно единство всегда было залогом побед российского народа.

Сегодня мы понимаем, что главное - быть вместе, что только благодаря нашей сплоченности мы достигнем целей специальной военной операции сказал Путин

Ранее Владимир Путин назвал специальную военную операцию праведным боем за безопасную, мирную и свободную жизнь для будущих поколений россиян.