Москва28 апр Вести.Служение Отечеству – это особая почетная миссия в такие переломные для истории России моменты, как сейчас. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах 2026 года.

Глава государства обратился к руководству и личному составу всех органов правопорядка с просьбой предельно ответственно выполнять свои обязанности. Он также обратил внимание на важность предстоящей избирательной кампании для России.

Понимаю, что нагрузка на личный состав очень большая, знаю об этом. Но все мы также понимаем, что служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые Россия переживает сегодня, это все-таки особая почетная миссия сказал Путин

Российский лидер добавил, что рассчитывает и надеется на участников совещания.

Ранее он также назвал приоритетом обеспечение безопасности участников выборов в РФ в 2026 году.