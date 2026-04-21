Путин: ветераны СВО уже успешно работают на самых разных должностях

Путин отметил успешность работы ветеранов СВО на разных должностях Путин: ветераны СВО уже успешно работают на самых разных должностях

Москва21 апр Вести.Ветераны специальной военной операции, вернувшиеся с линии боевого соприкосновения на Украине, демонстрируют успехи во время работы на разных должностях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе церемонии вручения главной муниципальной премии страны "Служение" глава государства рассказал об успешной практике работы федеральной программы "Время героев" и аналогичных региональных инициатив.

Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров — настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей сказал Путин

Глава государства подчеркнул, что ветераны СВО могут повысить эффективность работы муниципальных властей за счет способности принимать ответственные решения.