Путин заявил, что участники "Времени героев" доказали преданность стране Путин: выпускники "Времени героев" не боятся преодолевать вызовы

Москва22 мая Вести.Участники программы "Время героев" доказали свою преданность Родине, готовность бороться за нее и жертвовать собой. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что выпускники программы не побоялись переориентироваться с военной сферы на гражданскую, тем самым доказав свою готовность преодолевать вызовы.

Вы доказали, не требует дополнительных никаких доказательств ваша преданность Родине, готовность к борьбе за нее, за ее интересы, готовность к самопожертвованию, если это потребуется сказал он во время встречи с выпускниками первого потока "Времени героев"

Ранее стало известно, что заместителем председателя правительства Ивановской области стал участник программы "Время героев" Павел Емельянов.