Москва23 мая Вести.Кадровая программа "Время героев", созданная специально для участников СВО, позволяет России получать квалифицированных управленцев, которые, рискуя жизнью, доказали свою любовь к Родине. Об этом рассказал Герой России, военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный.

Обучение первого потока президентской программы "Время героев" завершилось 22 мая. Назначения на различные должности в системе государственного и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития получили уже 70 участников из 83.

Это люди, которые могут горы двигать, понимаете? И они уже это делали. На самом деле первый поток программы "Время героев" уникален - это правда. Потому что они пионеры с одной стороны, а с другой стороны, пионерам тяжело, но они ориентир для других рассказал Поддубный

Ранее сообщалось, что временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен участник президентской программы "Время героев" Александр Шуваев.