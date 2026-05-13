© Фото сайта программы "Время героев"

Москва13 мая Вести.Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев. Президент РФ Владимир Путин в среду провел с ним рабочую встречу.

Указом президента Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области - говорится на сайте Кремля.

Глава государства принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Уточняется, что Гладков подал в отставку по собственному желанию.

Александр Шуваев – генерал-майор, Герой России. Был участником программы "Время героев". С января занимал должность вице-губернатора Иркутской области.