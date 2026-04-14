В Белгородской области 2 700 человек получат выплаты после атак ВСУ

Москва14 апр Вести.Более 2 700 жителей Белгородской области получат материальную помощь от правительства в связи с нанесенным при атаках ВСУ ущербом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в MAX.

Он уточнил, что средства начнут поступать людям с четверга 16 апреля.

Более 700 человек получат единовременную материальную помощь – по 15 тысяч рублей, и еще порядка 2000 человек - по 75 и 150 тысяч за потерю имущества говорится в сообщении

Всего на помощь жителям выделено более 300 миллионов рублей из резервного фонда. Гладков поблагодарил Правительство РФ и лично премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку Белгородской области.