Шуваев рассказал об увеличении вдвое суммы траншей Белгородской области Шуваев: транши на возмещение ущерба Белгородской области вырастут до 4 млрд руб

Москва8 июл Вести.Транши по возмещению ущерба для жителей Белгородской области вырастут до 4 млрд рублей, сообщил в интервью ИС "Вести" временно исполняющий обязанности губернатора региона, Герой России Александр Шуваев.

Он отметил, что регион ежемесячно получает 2 млрд рублей из федерального бюджета на возмещение ущерба местному населению, пострадавшему от атак ВСУ. Выплаты происходят без задержек.

После посещения министра финансов, пару недель назад он мне подтвердил, что транш увеличится до 4 млрд. И мы закроем уже более поздние сроки вывода из строя каких-то домов, домовладений, а также в сфере АПК [агропромышленного комплекса] проинформировал Шуваев

На помощь АПК федеральный центр уже выделил региону порядка 380 млн рублей. На данный момент власти обсуждают увеличение этого объема, чтобы оказать поддержку малому и среднему бизнесу, заключил он.