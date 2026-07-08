Шуваев рассказал, как на новом посту применяет опыт войны в Сирии

Белгородский глава на новом посту применяет опыт войны в Сирии Шуваев рассказал, как на новом посту применяет опыт войны в Сирии

Москва8 июл Вести.Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской областиреги Герой России Александр Шуваев применяет на практике опыт оперативной работы в Сирии в условиях разрушенной инфраструктуры. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

Герой России Шуваев участвовал в российской военной операции в Сирии — выполнял боевые задачи против международных террористических формирований.

Боевой опыт — это прежде всего направление сосредоточения основных усилий. Это первое, основной принцип, от которого отходить нельзя, задача поставлена, ее надо выполнять. Да, есть определенные недостатки. Но, опираясь на боевой опыт, я смотрел, как работают жители и на Ближнем Востоке после разрушения инфраструктуры, как это было в Донецкой и Луганской народных республиках, и перекладываю этот опыт уже на государственное управление сказал он

В своей работе он опирается на навыки, полученные во время оперативной работы при боевых действиях.

Прежде всего, я участвовал в боевых действиях везде в наступательных группировках, поэтому оперативность принятия решения сохраняется. И самое главное, чтобы никто не паниковал, сократить панику и настроить большой организм на сплоченную работу резюмировал Шуваев

В 2022 году врио региона получил награду за вклад в освобождение Северодонецка и Лисичанска; ему присвоили звание Героя Луганской народной республики.