Шуваев: в отношении ветеранов СВО нужно использовать опыт ВОВ Шуваев: ветеранов СВО надо включать в управление как делали после ВОВ

Москва8 июл Вести.Людям, пришедшим с фронта, нужна опора — поэтому важно включать их в управленческие команды, заявил в интервью ИС "Вести" временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области, Герой России Александр Шуваев.

Он подчеркнул, что каждого кандидата следует рассматривать индивидуально.

У нас есть определенные программы, мы будем их развивать. Обязательно нужно [интегрировать], потому что, если брать опыт Великой Отечественной войны, после ее окончания командный состав также входил [в управление]: [была] похожая программа, и все фронтовики управляли колхозами, совхозами, муниципальными образованиями. Это нужно делать, потому что, если человек придет с фронта, ему надо на кого-то опереться, без этого никак убежден Шуваев

В России действует программа "Время героев", по которой проходит подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Так, Амир Аккао получил пост заместителя главного инженера компании "Газпром Газораспределение Ставрополь", а кавалер ордена Мужества Илья Сопняков назначен на должность советника министра культуры.