Участника программы "Время героев" назначили на ответственную должность Ветеран СВО получил пост в "Газпром Газораспределение Ставрополь"

Москва19 июн Вести.Участник программы "Время героев" Амир Аккао получил пост заместителя главного инженера компании "Газпром Газораспределение Ставрополь", сообщается в МАХ-канале программы.

Отмечается, что его наставником во время учебы выступал министр энергетики Сергей Цивилев.

Я, как наставник Амира, убежден, что назначение на новую должность – это закономерный этап его профессионального развития после участия в программе "Время героев". Уверен, что полученные знания, управленческие компетенции и богатый жизненный опыт помогут ему эффективно решать стоящие перед предприятием задачи, вносить вклад в развитие газовой инфраструктуры Ставропольского края и всей энергетической отрасли сказал Цивилев

В публикации говорится, что Амир Аккао родился в 1989 году в Черкесске. За героизм в ходе службы он был награжден медалью Суворова.