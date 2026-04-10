Москва10 апр Вести.Пост заместителя министра молодежной политики Самарской области занял Герой России Андрей Еремин. Об этом говорится на сайте программы "Время героев".

Еремин стал одним из 85 участников второго потока программы. Это произошло в июне прошлого года.

Отмечается, что его наставником на программе выступает губернатор региона Вячеслав Федорищев. Он выразил уверенность, что на новом посту Еремин применит свой опыт и знания, полученные на программе.