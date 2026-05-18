Герой России, участник программы "Время героев" Олег Джафаров назначен заместителем губернатора Еврейской автономной области. Он будет отвечать за вопросы, связанные со специальной военной операциейуказано в сообщении
Как отметила губернатор ЕАО Мария Костюк, у ее нового заместителя есть необходимые качества для эффективней работы на своем посту, среди которых – жизненный опыт и преданность Родине.
Олег Джафаров родился в 1991 году в Амурской области. Награжден Орденом Мужества и медалью Жукова. За боевые заслуги удостоен звания Героя России.
Джафаров стал участником второго потока программы в июне 2025 года. Стажировку проходил в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.