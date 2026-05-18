Участник программы "Время героев" Джафаров стал заместителем губернатора ЕАО

Герой России Олег Джафаров назначен заместителем губернатора ЕАО Участник программы "Время героев" Джафаров стал заместителем губернатора ЕАО

Москва18 мая Вести.Герой России, участник программы "Время героев" Олег Джафаров назначен на должность заместителя главы Еврейской автономной области. Об этом говорится в официальном Telegram-канале проекта.

Герой России, участник программы "Время героев" Олег Джафаров назначен заместителем губернатора Еврейской автономной области. Он будет отвечать за вопросы, связанные со специальной военной операцией указано в сообщении

Как отметила губернатор ЕАО Мария Костюк, у ее нового заместителя есть необходимые качества для эффективней работы на своем посту, среди которых – жизненный опыт и преданность Родине.

Олег Джафаров родился в 1991 году в Амурской области. Награжден Орденом Мужества и медалью Жукова. За боевые заслуги удостоен звания Героя России.

Джафаров стал участником второго потока программы в июне 2025 года. Стажировку проходил в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.