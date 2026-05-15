Москва15 маяВести.Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев назвал ключевой задачей своей работы обеспечение безопасности белгородцев.
В пятницу назначенный врио губернатора Шуваев выступил в правительстве региона.
И самая главная задача для меня – это обеспечение безопасности жителей регионасказал Шуваев на церемонии представления в качестве главы региона
Александр Шуваев – генерал-майор, Герой России. Был участником программы "Время героев". С января занимал должность вице-губернатора Иркутской области.
Ранее президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.