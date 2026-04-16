Москва16 апрВести.Исполняющим обязанности губернатора Белгородской области на время отсутствия Вячеслава Гладкова будет Александр Лоренц, сообщил в мессенджере MAX глава региона.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что уходит в двухнедельный отпуск.
Исполнять обязанности губернатора в мое отсутствие будет мой заместитель - руководитель администрации губернатора Александр Александрович Лоренцнаписал руководитель субъекта
Вячеслав Гладков отметил, что отправляется на отдых впервые с 2024 года. Он подчеркнул, что продолжит публиковать в своих социальных сетях информацию о ситуации на территории региона.