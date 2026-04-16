Во время отпуска белгородского губернатора Гладкова заменит Александр Лоренц

Москва16 апр Вести.Исполняющим обязанности губернатора Белгородской области на время отсутствия Вячеслава Гладкова будет Александр Лоренц, сообщил в мессенджере MAX глава региона.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что уходит в двухнедельный отпуск.

Исполнять обязанности губернатора в мое отсутствие будет мой заместитель - руководитель администрации губернатора Александр Александрович Лоренц написал руководитель субъекта

Вячеслав Гладков отметил, что отправляется на отдых впервые с 2024 года. Он подчеркнул, что продолжит публиковать в своих социальных сетях информацию о ситуации на территории региона.