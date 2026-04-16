Москва16 апрВести.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что уходит в двухнедельный отпуск.
Соответствующая информация была опубликована главой региона в его канале в мессенджере MAX.
Ухожу в отпуск на 2 недели. Последний раз в таком отпуске был, если не ошибаюсь, в 2024 годунаписал руководитель субъекта
Вячеслав Гладков подчеркнул, что все рабочие алгоритмы отлажены и отработаны множество раз, а сам он продолжит публиковать в своих социальных сетях оперативную информацию о текущих событиях.