Белгородский губернатор Гладков сообщил, что уходит в отпуск впервые с 2024 года

Москва16 апр Вести.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что уходит в двухнедельный отпуск.

Соответствующая информация была опубликована главой региона в его канале в мессенджере MAX.

Ухожу в отпуск на 2 недели. Последний раз в таком отпуске был, если не ошибаюсь, в 2024 году написал руководитель субъекта

Вячеслав Гладков подчеркнул, что все рабочие алгоритмы отлажены и отработаны множество раз, а сам он продолжит публиковать в своих социальных сетях оперативную информацию о текущих событиях.