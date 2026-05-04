Москва4 маяВести.Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принял решение продлить отпуск еще на две недели. Причиной стали рекомендации врачей. Об этом он написал в своем канале в MAX.
Дорогие друзья, продлил отпуск на две недели по рекомендации врачейговорится в сообщении
Напомним, что 16 апреля Гладков ушел в отпуск на две недели. На время его отсутствия обязанности главы региона временно исполняет руководитель администрации губернатора Александр Лоренц.
В последний раз Гладков уходил на двухнедельный отпуск в сентябре 2024 года.