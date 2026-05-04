Губернатор Белгородской области продлил отпуск на две недели по совету врачей

Вячеслав Гладков продлил отпуск по рекомендации врачей Губернатор Белгородской области продлил отпуск на две недели по совету врачей

Москва4 мая Вести.Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принял решение продлить отпуск еще на две недели. Причиной стали рекомендации врачей. Об этом он написал в своем канале в MAX.

Дорогие друзья, продлил отпуск на две недели по рекомендации врачей говорится в сообщении

Напомним, что 16 апреля Гладков ушел в отпуск на две недели. На время его отсутствия обязанности главы региона временно исполняет руководитель администрации губернатора Александр Лоренц.

В последний раз Гладков уходил на двухнедельный отпуск в сентябре 2024 года.