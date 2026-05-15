Москва15 мая Вести.Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского, сообщил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин.

Еремин объявил о факте награждения на церемонии официального представления врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева в правительстве региона, передает РИА Новости.

Указом главы государства Вячеслав Владимирович Гладков награжден орденом Александра Невского сказал Еремин

Гладков покинул пост губернатора Белгородской области 13 мая, подав в отставку по собственному желанию. Он руководил регионом с ноября 2020 года, а был избран губернатором в сентябре 2021 года.

Ранее 14 мая сообщалось, что бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз, который покинул свой пост в один день с Гладковым, был также награжден орденом Александра Невского.