Кремль: президент решил назначить Шуваева и Ковальчука после бесед с ними

Москва14 мая Вести.Президент России Владимир Путин принял решение по назначению новых врио губернатора Белгородской и Брянской областей Александра Шуваева и Егора Ковальчука по результатам беседы с ними. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что каждый раз подобные действия являются отдельным решением главы государства.

Вчера состоялись беседы президента с новыми назначенцами и по результатам этих бесед, собственно, президент принял окончательное решение сказал Песков журналистам

13 мая Путин принял отставки губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза​​​. На место Гладкова российский лидер назначил Александра Шуваева. Врио главы Брянской области после отставки Богомаза назначен Егор Ковальчук.