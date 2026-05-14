Москва14 маяВести.Президент России Владимир Путин принял решение по назначению новых врио губернатора Белгородской и Брянской областей Александра Шуваева и Егора Ковальчука по результатам беседы с ними. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что каждый раз подобные действия являются отдельным решением главы государства.
Вчера состоялись беседы президента с новыми назначенцами и по результатам этих бесед, собственно, президент принял окончательное решениесказал Песков журналистам
13 мая Путин принял отставки губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. На место Гладкова российский лидер назначил Александра Шуваева. Врио главы Брянской области после отставки Богомаза назначен Егор Ковальчук.