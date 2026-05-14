Песков: в России кадровый резерв не ограничивается программой "Время героев"

Песков: кадровый резерв не ограничивается программой "Время героев" Песков: в России кадровый резерв не ограничивается программой "Время героев"

Москва14 мая Вести.Кадровый резерв в России не ограничивается программой "Время героев". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, каждое решение по назначениям принимается президентом страны Владимиром Путиным отдельно.

Каждый раз это отдельное решение главы государства. Работают социальные лифты … программы подготовки кадров сказал Дмитрий Песков

13 мая Владимир Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза​​​. На место Гладкова российский лидер назначил Александра Шуваева. Врио главы Брянской области назначен Егор Ковальчук.