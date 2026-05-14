У Кремля нет претензий к работе экс-глав Белгородской и Брянской областей Экс-губернаторы Белгородской и Брянской областей показали высокую эффективность

Москва14 мая Вести.У Кремля нет претензий к работе экс-глав Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза, оба уже бывших губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отставки Богомаза и Гладкова состоялись 13 мая, оба губернатора покинули посты по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности руководителя Брянской области назначен Егор Ковальчук, врио губернатора Белгородской области стал Герой России, генерал-майор ВДВ Александр Шуваев.

Богомаз руководил Брянской областью с сентября 2014 года, Гладков был белгородским губернатором с сентября 2021 года, до этого с ноября 2020 занимал должность врио руководителя региона.