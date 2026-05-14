Гладков поблагодарил всех, с кем работал на посту главы Белгородской области

Москва14 мая Вести.Экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил президента, коллег и всех, кто поддерживал его в работе.

Решение принято - покинул пост губернатора Белгородской области… Хотел сказать большое спасибо каждому из вас, дорогие друзья написал Гладков в мессенджере MAX

Он выразил особую признательность президенту России Владимиру Путину за внимание, помощь и поддержку. Он отметил, что принятые решения помогают региону развиваться и достойно проходить испытания в сложной обстановке.Гладков поблагодарил тех, кто был рядом, чья поддержка давала ему энергию и силы. Отдельные слова благодарности - тем, кто критиковал: их неравнодушие позволяло анализировать действия и быстро исправлять ошибки.

Экс-губернатор пожелал всем мира, добра, любви и победы, отметив, что регион заслужил ее как никто другой. Подводить итоги, по его словам, должны люди - по делам, а не по словам. Гладков пообещал, что всегда будет с жителями Белгородской области.