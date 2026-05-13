Москва13 мая Вести.Военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в авторском канале MAX пожелал успехов ушедшему в отставку губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову.

Он отметил, что на посту губернатора Гладков успешно продемонстрировал себя.

Я не знаю, куда кривая госслужбы приведет Вячеслава Гладкова, но желаю ему успехов. От себя, как от человека, который родился на Белгородчине и от тысяч своих земляков хочу сказать губернатору Гладкову спасибо за его службу. Он командовал регионом в условиях СВО блестяще. Зная нрав белгородцев, понимаю, что такую оценку сложно заслужить. Он смог