Москва10 апр Вести.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может получить повышение и занять пост заместителя одного из федеральных министров. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

При этом два источника утверждают, что Гладков может занять пост замминистра экономического развития РФ.

Комментариев из Минэкономразвития России не поступало.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Гладков может покинуть занимаемую должность до запланированных на сентябрь 2026 года выборов.

В Кремле информацию о возможной отставке Гладкова комментировать не стали.