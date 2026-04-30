"Ведомости": Гладков в случае ухода из губернаторов может стать послом в Абхазии

СМИ узнали о возможном месте работы Гладкова в случае ухода с должности "Ведомости": Гладков в случае ухода из губернаторов может стать послом в Абхазии

Москва30 апр Вести.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может стать послом России в Абхазии. Об этом газете "Ведомостям" рассказали четыре собеседника, близких к администрации президента России.

По словам одного из них, возможный перевод на дипломатическую работу представляется "вполне рабочим вариантом".

Другой собеседник издания полагает, что эта работа, с одной стороны, не предполагает нагрузки, которую испытывает губернатор любого приграничного региона в условиях конфликта с соседним государством, а с другой — позволяет оставаться "в фарватере госполитики", с учетом внимания Москвы к вопросам, связанным с Абхазией.

После признания Россией в августе 2008 года независимости Абхазии должность главы российской дипмиссии в Сухуми занимали только кадровые дипломаты — Семен Григорьев, Алексей Двинянин, а с 2022 года — Михаил Шугарлин.

В начале апреля СМИ написали, что Гладков может покинуть занимаемую должность до намеченных на сентябрь текущего года выборов.

В Кремле информацию о возможной отставке главы региона комментировать не стали.

16 апреля Гладков сообщил, что уходит в отпуск сроком на две недели. Исполняющим обязанности губернатора Белгородской области на время отсутствия Гладкова будет его заместитель и глава администрации губернатора Александр Лоренц.