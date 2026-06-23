Москва23 июнВести.Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал назначить экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителей комитета.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сказал… что комитет сейчас рекомендовал назначить бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазииговорится в сообщении
Гладков был избран губернатором Белгородской области в сентябре 2021 года. В отставку он подал в мае 2026-го по собственному желанию. Позже экс-руководителя региона наградили орденом Александра Невского.