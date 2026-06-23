Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал Гладкова на пост посла Абхазии

В Госдуме рекомендовали назначить Гладкова послом РФ в Абхазии Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал Гладкова на пост посла Абхазии

Москва23 июн Вести.Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал назначить экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителей комитета.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сказал… что комитет сейчас рекомендовал назначить бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии говорится в сообщении

Гладков был избран губернатором Белгородской области в сентябре 2021 года. В отставку он подал в мае 2026-го по собственному желанию. Позже экс-руководителя региона наградили орденом Александра Невского.