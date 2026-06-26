Москва26 июн Вести.Экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначен послом РФ в Абхазии. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия говорится в сообщении

Гладков был избран губернатором Белгородской области в сентябре 2021 года. В отставку он подал в мае 2026 года по собственному желанию. Позже экс-руководителя региона наградили орденом Александра Невского, а комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал назначить его послом в Абхазии.