Москва23 июн Вести.Кремль опубликовал указ о назначении главы Южной Осетии Алана Гаглоева советником президента РФ. Указ был подписан российским лидером Владимиром Путиным.

Назначить Гаглоева Алана Эдуардовича советником президента Российской Федерации говорится в документе, размещенном на сайте Кремля

23 июня Алан Гаглоев объявил о сложении полномочий и переходе на работу в администрацию президента России. Он заявил, что накануне на встрече с Путиным российский президент предложил ему перейти на работу в администрацию в качестве его советника и содействовать реализации подписанного договора, содействовать улучшению взаимодействия с Южной Осетией.

Алан Гаглоев родился 6 февраля 1981 года в городе Цхинвали Юго-Осетинской автономной области Грузинской ССР (ныне город Цхинвал, Южная Осетия). В мае 2022 года был избран президентом Южной Осетии.