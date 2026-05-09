Москва9 маяВести.Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым, который прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.
Российский лидер напомнил, что осетины принилимали самое активное участие в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что народ Осетии может гордиться своими предками.
Сегодня наши отношения развиваются позитивнодобавил Путин
Президент РФ также указал на рост товарооборота между Россией и Южной Осетией в течение прошлого года.
Гаглоев, в свою очередь, рассказал, что сегодня Россия и Южная Осетия подпишут договор о глубокой интеграции между двумя странами.