Москва9 мая Вести.Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым, который прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Российский лидер напомнил, что осетины принилимали самое активное участие в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что народ Осетии может гордиться своими предками.

Сегодня наши отношения развиваются позитивно добавил Путин

Президент РФ также указал на рост товарооборота между Россией и Южной Осетией в течение прошлого года.

Гаглоев, в свою очередь, рассказал, что сегодня Россия и Южная Осетия подпишут договор о глубокой интеграции между двумя странами.