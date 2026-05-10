В Госдуму внесен договор о союзническом взаимодействии с Южной Осетией

Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора с Южной Осетией В Госдуму внесен договор о союзническом взаимодействии с Южной Осетией

Москва10 мая Вести.Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу на ратификацию договор об углублении союзнического взаимодействия между РФ и Южной Осетией. Документ размещен в думской электронной базе.

Договор подписан 9 мая 2026 года в Москве и направлен на развитие сотрудничества в области обороны, безопасности, внешней политики, социальной и экономической сферах.

Стороны планируют создавать единое экономическое пространство, гармонизировать правовые нормы и улучшать условия для свободного перемещения капитала, товаров, услуг и рабочей силы.

Документ предусматривает совместное развитие инфраструктуры, энергетических и транспортных систем, телекоммуникаций, а также расширение сотрудничества в сфере труда, образования и культуры.

Целью соглашения является повышение благосостояния граждан и поэтапный переход к единому порядку привлечения иностранных инвестиций и внешних заимствований.