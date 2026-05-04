Путин внес на ратификацию в ГД соглашение с Таджикистаном, касающееся миграции

Путин внес в ГД соглашение с Таджикистаном, касающееся вопросов миграции Путин внес на ратификацию в ГД соглашение с Таджикистаном, касающееся миграции

Москва4 мая Вести.Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу соглашение с Таджикистаном, касающееся статуса представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции. Документ размещен в думской электронной базе.

Как следует из пояснительной записки, соответствующее соглашение было подписано в Душанбе в октябре прошлого года.

Проектом федерального закона предлагается ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в Российской Федерации и Республике Таджикистан говорится в пояснительной записке

Согласно тексту документа, РФ открывает в Душанбе представительство Министерства внутренних дел с целью укрепления двустороннего взаимодействия в сфере миграции. Таджикистан, в свою очередь, открывает в Москве представительства своего МВД, министерства труда, миграции и занятости населения.

Как отмечается, целью соглашения является развитие международного сотрудничества в области противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.