Москва26 июл Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Министерство внутренних дел новыми полномочиями в сфере трудовой миграции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно принятому акту, МВД теперь будет самостоятельно утверждать перечни профессий для квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, а также на трудоустройство вне квот, устанавливаемых Минтрудом по заявкам регионов. Ранее эти функции принадлежали Министерству труда и социальной защиты.

Кроме того, ведомство получило право по согласованию с Минтрудом разрешать иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в России, работать не только в том регионе, где было выдано разрешение на работу или временное проживание, но и в других субъектах Федерации. При принятии таких решений будут учитываться экономические связи между регионами.