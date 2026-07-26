Путин подписал закон, обязывающий детей мигрантов выехать из РФ после 18 лет

Путин подписал закон, обязывающий детей мигрантов выехать из РФ после 18 лет Путин подписал закон, обязывающий детей мигрантов выехать из РФ после 18 лет

Москва26 июл Вести.Дети трудовых мигрантов, достигшие возраста 18 лет, теперь обязаны выехать из России или оформить собственный трудовой патент в течение 30 дней. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Изменения были внесены в пункт 5 статьи 5 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Иностранный гражданин, ... по достижении возраста 18 лет обязан выехать из РФ в течение 30 дней, ... либо подать заявление о выдаче патента говорится в законе

Уточняется, что обычно при оформлении патента необходимо подать вместе с заявлением документ об образовании. Однако если право на легальную работу в РФ оформляет только что достигший 18-летия иностранец, то такой документ не нужен.