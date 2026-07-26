Москва26 июлВести.Дети трудовых мигрантов, достигшие возраста 18 лет, теперь обязаны выехать из России или оформить собственный трудовой патент в течение 30 дней. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Изменения были внесены в пункт 5 статьи 5 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ".
Иностранный гражданин, ... по достижении возраста 18 лет обязан выехать из РФ в течение 30 дней, ... либо подать заявление о выдаче патентаговорится в законе
Уточняется, что обычно при оформлении патента необходимо подать вместе с заявлением документ об образовании. Однако если право на легальную работу в РФ оформляет только что достигший 18-летия иностранец, то такой документ не нужен.